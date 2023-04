Nordstrom Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Nordstrom, ein Unternehmen aus dem Markt "Kaufhäuser", notiert aktuell (Stand 13:20 Uhr) mit 15.38 USD unverändert, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Nordstrom konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte hingegen eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Nordstrom auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.

2. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 3,46 Prozent liegt Nordstrom 0,92 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Multiline-Einzelhandel" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4,38. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine "Hold"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Nordstrom erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 11 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 1 "Buy"-, 7 "Hold"- und 3 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Nordstrom vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (18,73 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 21,76 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 15,38 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Nordstrom erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.