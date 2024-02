Nordstrom Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Nordstrom in den sozialen Medien beobachtet, was zu einem positiven Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer führte. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war jedoch insgesamt rückläufig, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit der Anleger führte. Trotzdem erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine überwiegend positive Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Nordstrom wider, was sich in 12 positiven und nur zwei negativen Tagen zeigt. Auch die neuesten Nachrichten der letzten Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Einschätzung führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt vier Analystenbewertungen für die Nordstrom-Aktie abgegeben, wovon drei als "Neutral" und eine als "Schlecht" eingestuft wurden. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 18,5 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 1,31 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs bedeutet, und somit zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Fundamental betrachtet weist Nordstrom mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,52 einen niedrigeren Wert als der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf, was die Aktie als "günstig" erscheinen lässt und zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Nordstrom somit positive Bewertungen hinsichtlich der Anlegerstimmung und fundamentaler Kriterien.