Nordstrom Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die Dividendenpolitik von Nordstrom wird derzeit von unseren Analysten mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell 4, was eine positive Differenz von +0,65 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet.

In Bezug auf den Aktienkurs erzielte Nordstrom in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,12 Prozent, was eine Outperformance von +15,98 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche darstellt. Zudem hatte der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor eine mittlere Rendite von -2,73 Prozent, und Nordstrom lag 10,85 Prozent über diesem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Nordstrom liegt bei 68,79, was auf eine neutrale Situation hindeutet, weder überkauft noch -verkauft. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, befindet sich mit einem Wert von 42 in einem neutralen Bereich. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Nordstrom wird sowohl durch die Anzahl der Beiträge im Internet als auch durch die Rate der Stimmungsänderung beurteilt. Dabei ergibt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.