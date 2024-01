Nordstrom Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Weitere Suchergebnisse zu "Aena SME":

Der Aktienkurs von Nordstrom hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,47 Prozent erzielt, was 19,65 Prozent über dem Durchschnitt (-1,18 Prozent) für Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Multiline-Einzelhandel" beträgt -6,59 Prozent, wobei Nordstrom aktuell 25,06 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment in Bezug auf Nordstrom basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Nordstrom diskutiert, wobei an acht Tagen positive Themen überwogen und an sechs Tagen negative Themen vorherrschten. Auch aktuell dominieren positive Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Nordstrom-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 24, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 37,25, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Nordstrom ein "Gut"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nordstrom liegt derzeit bei 7,78 Euro, was 79 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 37 Euro. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV ebenfalls als "Gut" eingestuft.