Nordstrom Aktie: Endlich geschafft?

In den letzten zwei Wochen wurde Nordstrom von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Diskussionen über den Wert in den letzten zwei Wochen. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit Nordstrom angesprochen. Insgesamt lässt die Anlegerstimmung auf dieser Ebene daher eine "gute" Einstufung zu.

Im Vergleich zur "Multiline-Einzelhandel"-Branche erzielte Nordstrom in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,12 Prozent. Dies steht im Kontrast zu einem durchschnittlichen Rückgang von -9,42 Prozent in der Branche, was bedeutet, dass Nordstrom im Branchenvergleich um +17,53 Prozent besser abschneidet. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor betrug die durchschnittliche Rendite -9,06 Prozent, während Nordstrom um 17,17 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer "guten" Bewertung in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Nordstrom beträgt derzeit 4,08 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,44 Prozent liegt. Folglich erhält die Aktie eine "neutrale" Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Analysten bewerten die Nordstrom-Aktie derzeit als "neutral", basierend auf 0 "guten", 3 "neutralen" und 1 "schlechten" Bewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Nordstrom. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 18,5 USD, was einem Abwärtspotenzial von -5,61 Prozent entspricht. Alles in allem erhält Nordstrom eine "neutrale" Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.