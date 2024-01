Nordstrom Aktie: Endlich geschafft?

Der Aktienkurs von Nordstrom hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 18,47 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -7,33 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Nordstrom im Branchenvergleich um +25,8 Prozent outperformed hat. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor betrug die durchschnittliche Rendite -2,43 Prozent, wobei Nordstrom um 20,9 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese überdurchschnittliche Leistung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Was die Dividende betrifft, so liegt Nordstrom mit einer Dividendenrendite von 4,08 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,42 Prozent in der Branche "Multiline-Einzelhandel". Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als neutrales Investment betrachtet und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung der Stimmung bezüglich Nordstrom. Dies wird deutlich, da es in den sozialen Medien zu einer Tendenz hin zu besonders negativen Themen gekommen ist. Daher wird dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammengefasst erhält Nordstrom für dieses Kriterium daher ein "Schlecht".

Die langfristige Meinung der Analysten deutet darauf hin, dass die Nordstrom-Aktie die Bewertung "Neutral" erhalten wird. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 1 Gut, 6 Neutral, 3 Schlecht. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Nordstrom. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 18,4 USD, was einer zukünftigen Performance von 4,01 Prozent entspricht, da derzeit 17,69 USD kostet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" durch die Redaktion.