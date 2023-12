Nordstrom Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Der Aktienkurs von Nordstrom hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -28,01 Prozent erzielt, was 23,33 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite von -17,22 Prozent für Wertpapiere aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" liegt Nordstrom aktuell 10,8 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz in den letzten Wochen zeigen eine Zunahme negativer Kommentare über Nordstrom in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer ist im roten Bereich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Die steigende Aufmerksamkeit und diskutierten Beiträge deuten darauf hin, dass die Aktie derzeit viel im Fokus der Anleger steht, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Nordstrom bietet derzeit eine Dividendenrendite von 5,43 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 5,59 Prozent liegt. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist Nordstrom ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,28 auf, was unter dem Durchschnittswert der Branche "Multiline-Einzelhandel" von 36 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als preisgünstig betrachtet werden kann und daher eine Bewertung von "Gut" in diesem Bereich erhält.