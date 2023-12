Nordstrom Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die Aktie von Nordstrom wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit einer Einstufung von 1 Gut, 6 Neutral und 3 Schlecht bewertet. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Neutral". Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Nordstrom. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 18,4 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 5,02 Prozent bedeutet. Dies wird als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich für die Aktie von Nordstrom aus der Bewertung der Analysten eine Einschätzung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Diskussionsintensität für Nordstrom gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einem langfristig positiven Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Nordstrom nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, weshalb die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral" erhält.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Nordstrom wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt bei 27,27 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 38,53, was bedeutet, dass Nordstrom weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt erhält die Aktie von Nordstrom somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.