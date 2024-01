Nordstrom Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Der Aktienkurs von Nordstrom hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,71 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um 1,66 Prozent höher liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" beträgt -3,52 Prozent, sodass Nordstrom aktuell 16,23 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Nordstrom-Aktie als "Neutral" eingestuft. Es liegen insgesamt 1 "Gut", 6 "Neutral" und 3 "Schlecht" Bewertungen vor. Es gibt keine neuen Analystenupdates zu Nordstrom aus dem letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 18,4 USD, was eine zukünftige Performance von 6,91 Prozent bedeuten würde. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Nordstrom liegt bei 71,53, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 41 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nordstrom-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 16,8 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 17,21 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (15,82 USD) liegt der letzte Schlusskurs darüber, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Nordstrom-Aktie in der technischen Analyse daher mit einem "Gut"-Rating versehen.