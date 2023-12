Nordstrom Aktie: Alles andere als uninteressant …

Der Multiline-Einzelhandel Nordstrom schüttet derzeit Dividenden aus, die nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegen. Mit 5,43 % im Vergleich zu 5,6 % erhält die Dividendenpolitik der Aktie daher die Bewertung "Neutral". In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Nordstrom mit 6,28 unter dem Branchendurchschnitt von 36,7. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Einschätzung und Stimmung bezüglich Nordstrom. Die positiven Meinungen überwiegen in den Kommentaren der letzten Wochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Die Anlegerstimmung wird daher als angemessen bewertet.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Nordstrom liegt bei 27,27, was auf eine Überverkauftheit hinweist und eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der RSI25 liegt bei 38,53, was darauf hindeutet, dass Nordstrom weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Zusammenfassend erhält das Nordstrom-Wertpapier daher insgesamt ein "Gut"-Rating.