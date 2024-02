Nordson Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Nordson beträgt das aktuelle KGV 29, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Maschinenbranche, die im Durchschnitt ein KGV von 33 haben, als unterbewertet gilt. Die Redaktion bewertet die Aktie daher in dieser Kategorie als "Gut".

In Bezug auf die Dividendenpolitik beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Nordson aktuell 1, was einer negativen Differenz von -16,56 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Maschinenbranche entspricht. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik heute daher als "Schlecht".

Die Performance der Nordson-Aktie in den letzten 12 Monaten lag bei 9,47 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Maschinenbranche, die im Durchschnitt um 408,51 Prozent gestiegen sind, eine Underperformance von -399,04 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 244,55 Prozent hatte, lag Nordson um 235,08 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz um Nordson zeigen eine erhöhte Aktivität hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge, deuteten jedoch auf eine negative Rate der Stimmungsänderung hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.