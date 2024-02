Nordson Aktie: Bitte unbedingt beachten

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Nordson in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Analysten bewerten die Nordson-Aktie langfristig als "Gut". Von 18 Analysten wurden 3 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 257,75 USD, was einer Erwartung von -1,51 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt aktuell einen Wert von 56,48, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 40, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI somit als "Neutral" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nordson beträgt 29, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Maschinenbranche als unterbewertet gilt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.