Nordnet AB Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Die Nordnet Publ-Aktie wird derzeit charttechnisch betrachtet und erhält unterschiedliche Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 157,99 SEK, während der aktuelle Kurs bei 171,3 SEK liegt, was einer Abweichung von +8,42 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der anderen Seite beträgt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) 169,79 SEK, was einer Abweichung von +0,89 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet weist auf interessante Ausprägungen hin. Die Diskussionsintensität zeigt eine starke Veränderung mit weniger Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien deuten auf ein überwiegend negatives Stimmungsbild hin. In den letzten zwei Wochen dominierte die negative Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch automatische Analysen der Kommunikation zeigen vor allem negative Signale, wodurch das Anleger-Stimmungsbarometer insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung ergibt.

Abschließend wurde der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um festzustellen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von 83,94 Punkten deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI von 54,75 Punkten zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse eine überwiegend "Schlecht"-Bewertung für die Nordnet Publ-Aktie.