Nordnet AB Aktie: Was passiert jetzt?

In den letzten zwei Wochen wurde die Nordnet Publ von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Unsere Redaktion hat dies bei der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen festgestellt, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht" Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend verschlechtert hat. Die Intensität der Diskussionen gibt an, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfahren hat als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Nordnet Publ-Aktie also ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nordnet Publ-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 66, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (54,81) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Nordnet Publ.

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Nordnet Publ derzeit ein "Gut". Der GD200 des Wertes verläuft bei 158,11 SEK, während der Kurs der Aktie (166,4 SEK) um +5,24 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 171,69 SEK, was einer Abweichung von -3,08 Prozent entspricht und die Aktie somit zu einem "Neutral"-Wert macht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".