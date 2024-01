Nordnet AB Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die technische Analyse für die Nordnet Publ zeigt, dass der aktuelle Kurs von 171 SEK um +0,5 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +8,21 Prozent, wodurch die Einstufung als "Gut" erfolgt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei an drei Tagen positive Themen dominierten und an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. Die Diskussion der Anleger bezog sich verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Nordnet Publ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Statistische Auswertungen historischer Daten ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Nordnet Publ beträgt aktuell 69,31 Punkte, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der 25-Tage-RSI von 54,46 Punkten führt zu einem "Neutral"-Rating. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren zur Einschätzung einer Aktie, wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, zeigt sich, dass Nordnet Publ für die vergangenen Monate eine übliche Aktivität im Netz aufweist, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammenfassend ergibt sich somit insgesamt eine Bewertung als "Neutral" für Nordnet Publ.