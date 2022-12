Nordkorea feuert erneut Artilleriegeschosse ab

SEOUL (dpa-AFX) - Nordkorea hat am Dienstag erneut Artilleriegeschosse nahe der Grenze zum Nachbarn Südkorea abgefeuert. Nach Angaben des südkoreanischen Generalstabs landete einige von rund 90 Geschossen in der maritimen Pufferzone, die 2018 zum Abbau von Spannungen eingerichtet wurde. Bereits am Montag hatte das nordkoreanische Militär rund 130 Artilleriegeschosse abgefeuert. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA sprach von einer Reaktion auf gemeinsame Übungen der Streitkräfte aus Südkorea und den USA.

Der Konflikt auf der koreanischen Halbinsel hat seit einigen Monaten wieder deutlich an Brisanz zugenommen. Nordkoreas Militär schoss in erhöhter Frequenz ballistische Raketen ab und verschärfte auch seine Rhetorik gegen die Regierung in Seoul. Manche Experten vermuten, dass das international weitgehend isolierte Land bald wieder einen Atomtest machen könnte./fk/DP/nas