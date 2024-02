Norditek AB Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit und wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Norditek wird der 7-Tage-RSI derzeit mit 59,52 Punkten bewertet, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt, dass Norditek überkauft ist, weshalb das Wertpapier als "Schlecht" eingestuft wird.

In der technischen Analyse wird Norditek mit einem Kurs von 10,35 SEK als -16,06 Prozent entfernt vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage betrachtet, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sogar -33,99 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung für Norditek in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Aktie wird daher mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb Norditek auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare hauptsächlich negativ waren und in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen rund um Norditek aufgegriffen wurden. Somit erhält die Aktie für diese Betrachtung ebenfalls die Einstufung "Neutral". Insgesamt wird Norditek daher hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.