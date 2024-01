Nordisk Bergteknik ABries B Aktie: Das ist einfach klasse!

Nordisk Bergteknik wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Aufgrund dieser Informationen wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis über die Zeit gesetzt werden. Dies ergibt den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird. Nordisk Bergteknik wird nun anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 57,14 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass Nordisk Bergteknik überverkauft ist und daher mit "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält Nordisk Bergteknik eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Wichtige Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können genaue Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zulassen. Bei Nordisk Bergteknik konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Nordisk Bergteknik auf dieser Ebene eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnittskurs der Nordisk Bergteknik derzeit bei 25,71 SEK liegt, während der Aktienkurs selbst bei 18,82 SEK liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -26,8 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt derzeit bei 16,62 SEK, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht mit +13,24 Prozent Abstand als "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird Nordisk Bergteknik daher mit "Neutral" bewertet.