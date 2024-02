Nordicickel Aktie: Wirklich lohnenswert?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In Bezug auf Nordic Nickel -Australia wurden in den sozialen Medien zuletzt ausschließlich positive Meinungen geäußert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionen konzentrierten sich in den letzten Tagen auf positive Themen rund um das Unternehmen.

Um festzustellen, ob die Aktie von Nordic Nickel -Australia aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 44,44 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI (RSI25) zeigt ebenfalls einen Wert von 52,94, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hindeutet.

Die Analyse der Kommunikation im Netz ergibt eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Nordic Nickel -Australia.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,135 AUD lag, was einem Unterschied von -28,95 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Schlusskurs in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt ergibt hingegen ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt erhält Nordic Nickel -Australia demnach eine "Neutral"-Bewertung sowohl in Bezug auf das Anleger-Sentiment, den RSI, das Sentiment und den Buzz, als auch in der technischen Analyse.