Nordic Waterproofing Holding AB Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nordic Waterproofing-Aktie zeigt einen Wert von 66 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch auf 25-Tage-Basis wird ein RSI-Wert von 30,91 ermittelt, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für Nordic Waterproofing basierend auf dem RSI.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger werden anhand von Beiträgen und Diskussionen im Internet analysiert. Dabei zeigt sich eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmungsrate, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien der letzten Wochen spiegeln überwiegend positive Meinungen wider, wobei auch neutrale Themen angesprochen werden. Die Anlegerstimmung wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +10,15 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine neutrale Bewertung.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating, während die anderen Analysen zu einer "Neutral"-Bewertung führen.