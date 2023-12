Nordic Waterproofing Holding AB Aktie: Was für ein Plan!

Der Relative Strength Index, oder RSI, der Nordic Waterproofing zeigt einen Wert von 28,57. Dies deutet darauf hin, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird und wird daher als "Gut" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 43, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie haben wir festgestellt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Nordic Waterproofing zeigt laut unserer Messung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher bewerten wir die Aktie mit einem "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Nordic Waterproofing von 164,8 SEK mit +8,17 Prozent Entfernung vom GD200 (152,35 SEK) ein "Gut"-Signal ist. Der GD50 hingegen weist einen Kurs von 162,94 SEK auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Unterm Strich wird der Kurs der Nordic Waterproofing-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.