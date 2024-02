Nordic Semiconductor Aktie: Wer hätte das gedacht?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordic Semiconduct":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator für die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit, der Aufschluss über überkaufte oder unterkaufte Titel gibt. Der RSI der Nordic Semiconductor Asa-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 18 und zeigt somit an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 59,81, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für die Nordic Semiconductor Asa-Aktie.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung werden ebenfalls berücksichtigt, um Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Die Aktivität im Netz deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Nordic Semiconductor Asa in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Nordic Semiconductor Asa derzeit unter dem Trendsignal, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Sowohl der GD200 (116,51 NOK) als auch der GD50 (110,8 NOK) weisen auf Abweichungen von -16,33 Prozent bzw. -12,02 Prozent hin. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Nordic Semiconductor Asa in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergibt eine Einschätzung als "Gut".

Insgesamt ergibt sich somit eine Mischung aus "Gut", "Neutral" und "Schlecht" in den verschiedenen Bewertungskategorien für die Nordic Semiconductor Asa-Aktie.