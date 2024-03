Nordic Semiconductor Aktie: Quo vadis?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordic Semiconduct":

Die technische Analyse der Nordic Semiconductor Asa zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 112,87 NOK liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 85,58 NOK gehandelt wird, was einem Abstand von -24,18 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 96,67 NOK, was einer Differenz von -11,47 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf beiden Zeiträumen.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Nordic Semiconductor Asa liegt bei 61,35, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 62,84 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken gab es in den letzten Tagen weder positive noch negative Ausschläge. Die Aktie wird daher als "Neutral" bewertet.

Das langfristige Stimmungsbild und die Diskussionsintensität im Internet zeigen eine mittlere Aktivität. Die Rate der Stimmungsänderung für Nordic Semiconductor Asa bleibt in diesem Zeitraum unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Nordic Semiconductor Asa sowohl aus technischer als auch aus sentimentaler Sicht als "Neutral" eingestuft.