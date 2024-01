Nordic Semiconductor Aktie: Keine Panik!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordic Semiconduct":

In den vergangenen zwei Wochen wurde Nordic Semiconductor Asa von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, berichtet die Redaktion. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab eine überwiegend neutrale Stimmung, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) von Nordic Semiconductor Asa bei 79,23 liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt hingegen eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Aktie als "Schlecht" bewertet.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Nordic Semiconductor Asa in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von -7,95 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Nordic Semiconductor Asa damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.