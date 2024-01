Nordic Semiconductor Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordic Semiconduct":

Nordic Semiconductor Asa: Analyse des Sentiments, technische Analyse und Anlegerstimmung

Das Sentiment und der Buzz um Nordic Semiconductor Asa wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung geben interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und entspricht ebenfalls einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit die Einstufung "Neutral" für Nordic Semiconductor Asa in Bezug auf das Sentiment.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Aktie mittlerweile auf 120,4 NOK, während der aktuelle Kurs bei 112,3 NOK liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -6,73 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 107,66 NOK, was eine "Neutral"-Bewertung zur Folge hat. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtnote "Neutral" in der technischen Analyse für Nordic Semiconductor Asa.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral über Nordic Semiconductor Asa in sozialen Medien berichtet, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut", was zu einer Gesamtnote "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage für die Nordic Semiconductor Asa-Aktie ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

In Summe ergibt sich somit für Nordic Semiconductor Asa eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf dem Sentiment, der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung.