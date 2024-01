Nordic Paper Holding AB Aktie: Der Knaller!

Die Stimmung unter den Anlegern ist positiv, wenn es um Nordic Paper geht. In den letzten zwei Wochen gab es überwiegend positive Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Thema Aktienmarkt. An zwei Tagen war das Stimmungsbarometer grün, was für positive Stimmung steht, und es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen das Interesse der Anleger. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder verändern. Bei Nordic Paper wurde in Bezug auf die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb die Bewertung "Neutral" lautet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Nordic Paper bei 36,54 SEK geführt. Das deutet auf eine positive Entwicklung hin, da der Aktienkurs bei 45,7 SEK lag und damit einen Abstand von +25,07 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage sieht es positiv aus, da der GD50 derzeit bei 42,07 SEK liegt, was einer Differenz von +8,63 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie auf Basis dieser beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Nordic Paper liegt bei 39,06, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, liegt bei 28,32, was auf eine positive Einschätzung auf diesem Niveau hinweist. Zusammenfassend ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Nordic Paper-Aktie.