Nordic Paper Holding AB Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die Nordic Paper ist derzeit gemäß der technischen Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" einzustufen. Der GD200 des Wertes liegt bei 37,22 SEK, was bedeutet, dass der Aktienkurs (49,5 SEK) um +32,99 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 43,96 SEK zeigt eine Abweichung von +12,6 Prozent und bestätigt somit die Einstufung als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird Nordic Paper langfristig eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien zugeordnet. Die Diskussionen haben zu einer neutralen Bewertung geführt, da kaum Änderungen in der Stimmungsrate festgestellt wurden.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Nordic Paper-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Dies gilt auch für den RSI auf 25-Tage-Basis, welcher ebenfalls eine "Gut"-Bewertung ergibt.

Das Anleger-Sentiment für Nordic Paper war in den sozialen Medien überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Insgesamt zeigt die Analyse der Anleger-Stimmung eine positive Bewertung.

