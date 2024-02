Nordic Paper Holding AB Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Stimmung unter den Anlegern rund um die Nordic Paper-Aktie bleibt neutral. In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen weder positiv noch negativ über das Unternehmen diskutiert. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Nordic Paper-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 42,5 SEK, was einem Unterschied von +15,61 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 36,76 SEK entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 44,47 SEK, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nordic Paper-Aktie zeigt ebenfalls eine neutrale Entwicklung. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (52) als auch der RSI der letzten 25 Tage (59,7) weisen auf ein "Neutral"-Rating hin. Dies bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die weichen Faktoren wie die Kommunikation im Netz erhält Nordic Paper ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen eine durchschnittliche Aktivität und geringe Veränderungen, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt. Damit ergibt sich für Nordic Paper ein Gesamtwert von "Neutral".