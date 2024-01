Nordic Paper Holding AB Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die Nordic Paper befindet sich derzeit laut der technischen Analyse auf einem positiven Kurs. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 36,52 SEK, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 44,7 SEK liegt, was einer Überbewertung von +22,4 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt mit 41,43 SEK über dem aktuellen Kurs und weist eine Abweichung von +7,89 Prozent auf. Insgesamt wird die Nordic Paper daher mit "Gut" bewertet.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich ebenfalls eine gemischte Bewertung. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 75,47, was auf eine Überbewertung hindeutet. Für den RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, liegt der Wert bei 33, was als neutral eingestuft wird. Dadurch erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für den RSI.

Das Anleger-Sentiment für die Nordic Paper ist überwiegend positiv. In den letzten zwei Wochen wurde die Aktie größtenteils positiv diskutiert, wobei an drei Tagen das Stimmungsbarometer auf grün zeigte. Negative Diskussionen wurden hingegen nicht aufgezeichnet. Auch aktuell zeigen sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild und den Buzz im Internet erhält die Nordic Paper eine "Neutral"-Bewertung. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität wurden als mittel eingestuft, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist. Somit wird die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes ebenfalls als "Neutral" bewertet.