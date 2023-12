Nordic Mining Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Nordic Mining Asa liegt der RSI7 aktuell bei 20,43 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher erhält es eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 48,89, was bedeutet, dass Nordic Mining Asa weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigt sich eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Nordic Mining Asa-Aktie erhält eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,8 NOK lag, was einem Unterschied von +26,98 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt erhält das Wertpapier eine positive Bewertung.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien zeigt weder besonders positive noch negative Ausschläge, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für Nordic Mining Asa in verschiedenen Analysebereichen.