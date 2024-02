Nordic Mining Aktie: Aufschrei, garantiert!

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Nordic Mining Asa in den sozialen Medien. Es gab weder übermäßig positive noch negative Diskussionen, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Frequenz der Beiträge zu einer Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Nordic Mining Asa unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, weshalb die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating erhält.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Nordic Mining Asa-Aktie eine "Gut"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,66 NOK mit dem aktuellen Kurs von 0,755 NOK vergleicht. Dies ergibt eine Abweichung von +14,39 Prozent. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt aktuell 0,78 NOK, wodurch der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt (-3,21 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt bekommt das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen, wodurch die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut" erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Nordic Mining Asa-Aktie beträgt aktuell 37, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie ebenfalls weder überkauft noch überverkauft (Wert: 58,59), wodurch auch der RSI25 eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Nordic Mining Asa.