Nordic Iron Ore Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Nordic Iron Ore liegt bei 81,08, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 81,23 und deutet ebenfalls auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. An vier Tagen war die Stimmung negativ, während positive Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An zwei Tagen war die Stimmung neutral. Die Anleger haben verstärkt über negative Themen im Zusammenhang mit Nordic Iron Ore diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Auch über einen längeren Zeitraum betrachtet, zeigt sich bei Nordic Iron Ore eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer neutralen Einstufung führt.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Nordic Iron Ore bei 9,2 SEK, während der Aktienkurs selbst bei 4,49 SEK liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -51,2 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 6,62 SEK, was einer Distanz von -32,18 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Schlecht" vergeben.