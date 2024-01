Nordic Iron Ore Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Nordic Iron Ore neutral eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Nordic Iron Ore-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 44,58, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der Wert für den RSI25 beträgt 66,54, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Hinblick auf die technische Analyse erhält die Nordic Iron Ore-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 9,39 SEK weicht um -19,06 Prozent vom aktuellen Kurs (7,6 SEK) ab. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 8,8 SEK unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -13,64 Prozent entspricht. Insgesamt erhält das Unternehmen somit in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Nordic Iron Ore eingestellt waren. Die Themen der Diskussion waren hauptsächlich negativ und es gab keine positiven Beiträge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Nordic Iron Ore daher eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war auch nicht signifikant höher oder niedriger als üblich. Somit erhält die Nordic Iron Ore-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.