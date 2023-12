Nordic Iron Ore Aktie: Chancenlos!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Nordic Iron Ore liegt bei 65,71. Dies deutet darauf hin, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus, und in diesem Fall liegt der RSI für die Nordic Iron Ore bei 73. Dies wird als ein Indikator für eine überkaufte Situation angesehen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die Nordic Iron Ore-Aktie anhand trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt für die letzten 200 Handelstage beträgt 9,39 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 7,42 SEK liegt, was einer Abweichung von -20,98 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 8,94 SEK liegt über dem letzten Schlusskurs (-17 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, mit einem Tag, an dem das Stimmungsbarometer in die negative Richtung zeigte. Auch die Gespräche der Anleger über das Unternehmen Nordic Iron Ore waren überwiegend negativ, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionintensität gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, und daher ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis "Neutral".