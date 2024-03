Nordic-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Analyse der Stimmung und Diskussion rund um die Nordic-Aktie zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutenden Veränderungen in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt neutral bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Nordic-Aktie daher ein neutrales Rating.

Bei der Betrachtung des Relative-Stärke-Index (RSI) ergibt sich ein gemischtes Bild. Der RSI7 zeigt an, dass die Nordic-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI deutet jedoch auf einen neutralen Wert hin. Insgesamt erhält die Nordic-Aktie daher eine schlechte Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Nordic bei 0,4 SGD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,335 SGD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Der GD50 der letzten 50 Tage zeigt hingegen einen neutralen Wert. Insgesamt wird die Nordic-Aktie daher mit einem neutralen Rating versehen.

Abschließend zeigt die Dividendenrendite, dass die Nordic-Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine höhere Rendite bietet, was zu einer guten Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Nordic-Aktie, mit neutralen und schlechten Bewertungen in den verschiedenen Bereichen.