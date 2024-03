Nordic Halibut AS Aktie: Das liegt auf Eis

Die technische Analyse der Nordic Halibut-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,99 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,92 EUR liegt, was einem Unterschied von -3,52 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der aktuell bei 1,78 EUR liegt, und vergleicht ihn mit dem letzten Schlusskurs, ergibt sich eine Bewertung von "Gut" (+7,87 Prozent).

Der Relative Strength Index (RSI) der Nordic Halibut liegt bei 15,79, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 34,67 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen führte zu einem "Neutral"-Rating. Somit erhält die Nordic Halibut-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen auf sozialen Medien deuten darauf hin, dass weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren, und überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Dies führt zu einer Einschätzung als "Neutral".

Insgesamt ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Nordic Halibut bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.