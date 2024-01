Nordic Halibut AS Aktie: Was noch aussteht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Nordic Halibut wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 100 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu liegt der RSI25 bei 57,65, was bedeutet, dass Nordic Halibut hier weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird deshalb als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung zu Nordic Halibut war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien ergab eine insgesamt positive Bewertung. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Nordic Halibut bei 2,11 EUR, während der Aktienkurs selbst bei 1,71 EUR liegt, was einen Abstand von -18,96 Prozent bedeutet. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 1,8 EUR, was einer Differenz von -5 Prozent entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet somit "Neutral".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung zu Nordic Halibut. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass der RSI auf 7-Tage-Basis auf eine überkaufte Aktie hinweist, die Anleger-Stimmung jedoch positiv ist. Die technische Analyse ergibt eine insgesamt neutrale Einschätzung, basierend auf der 200-Tage-Linie und dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet bestätigt diese neutrale Einschätzung.