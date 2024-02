Nordic Entertainment AB Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die technische Analyse zeigt, dass der Viaplay-Aktienkurs derzeit als "Schlecht" eingestuft ist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 90,72 SEK, während der Aktienkurs (2,12 SEK) um -97,66 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 12,77 SEK, was einer Abweichung von -83,4 Prozent entspricht. Auch dies führt zu der Bewertung als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) für Viaplay liegt bei 92,21, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 73,35, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich also ein Rating "Schlecht" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte bei Viaplay in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird die Aktie hierfür mit einem "Gut" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Viaplay daher ein Rating "Gut" auf dieser Stufe.

Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Analysten haben Viaplay auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Viaplay in den sozialen Medien aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.