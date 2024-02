Nordic Capital beteiligt sich an Zafin

Frankfurt am Main (ots) -Zafin ist ein führender Anbieter von SaaS-Lösungen für Kernmodernisierung und -transformation von Banken+++Mehrheitsbeteiligung in Partnerschaft mit den Gründern und dem Management von Zafin vereinbart, um das Wachstum sowie die Produkt- und Plattform-Roadmap des Unternehmens zu beschleunigen++++++Als ein führender Technologie-Investor wird Nordic Capital Fachwissen, Erfahrung und Ressourcen einbringen, um Zafins Engagement für moderne und vereinfachte Kernbanksysteme mit messbaren Geschäftserfolgen für Banken weltweit zu unterstützen+++Nordic Capital hat eine Vereinbarung über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Zafin unterzeichnet. Zafin ist ein führender Anbieter von SaaS-Lösungen zur Kernmodernisierung und -transformation für Finanzinstitute weltweit. Die Investition erfolgt in enger Partnerschaft mit den Gründern und dem Management von Zafin, die neben Nordic Capital in das Unternehmen reinvestieren werden.Zafin ist mit seinem innovativen Ansatz zur Kernmodernisierung des Bankgeschäfts ein anerkannter Branchenführer. Die SaaS-Plattformlösung von Zafin extrahiert Produkt- und Preisinformationen aus mehreren Kernsystemen und ermöglicht es den Nutzern, gemeinsam Preise, Produkte und Paketlösungen für Kundenbeziehungen zu entwickeln und zu verwalten - einschließlich personalisierter Angebote. Mit dieser Plattform können Banken über das gesamte Kernbanksystem hinweg dynamisch auf sich ändernde Kunden- und Marktbedürfnisse reagieren und gleichzeitig die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Transparenz und operative Kontrolle gewährleisten. Die damit verbundenen Vorteile wie eine beschleunigte Markteinführung (Time-to-Market), verbesserte Ertragschancen, geringere Betriebskosten und reduzierte Betriebsrisiken machen Zafin zu einem bevorzugten Partner von Banken weltweit. Zafin ist ein global agierendes Unternehmen mit einem breiten Kundenstamm, zu dem Wells Fargo, US Bank, HSBC, Truist, ING, CIBC, PNC und ANZ zählen.Al Karim Somji, CEO von Zafin, sagte: "Diese Partnerschaft ist ein grundlegender Wendepunkt für das Zafin-Team und unsere Kunden. Wir unterstützen seit Jahren die Modernisierung und Transformation von Banken und sichern ihre Investitionen in Bankentechnologie für die Zukunft ab. Mit der Größe, der Technologieexpertise und dem tiefgreifenden Marktverständnis von Nordic Capital ermöglicht uns diese Partnerschaft, ein weltweit führender Anbieter von Bankentechnologie-Lösungen zu werden."Mohit Agnihotri, Partner bei Nordic Capital Advisors, sagte: "Nordic Capital hat die IT-Modernisierungsbestrebungen von Banken eng verfolgt und ist von Zafins innovativem Ansatz, mit dem das Unternehmen seinen Kunden dabei hilft, auf das sich ständig verändernde Geschäftsumfeld zu reagieren, sehr beeindruckt. Zafins außergewöhnliche Erfolgsbilanz und das überragend positive Kundenfeedback sind eine Bestätigung für das gesamte Zafin-Team und das von ihm entwickelte Produkt. Wir sind fest davon überzeugt, dass sich Zafin als Goldstandard für die IT-Modernisierung von Banken etablieren wird. Nordic Capital freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem Management von Zafin in der nächsten Phase des Unternehmenswachstums und wird dabei sein erfahrenes operatives Team, sein fundiertes Fachwissen und sein weitreichendes Netzwerk in diesem Sektor einbringen."Nordic Capital verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Beschleunigung des Wachstums innovativer Technologieunternehmen. Als ein führender, spezialisierter Technologie-Investor hat Nordic Capital bis heute 29 Technologie-Investitionen mit einem aggregierten Enterprise Value von knapp 24 Milliarden Euro getätigt.Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Der Abschluss der Transaktion wird im ersten Quartal 2024 erwartet und unterliegt den üblichen Closing-Bedingungen.Goldman Sachs & Co. LLC fungierte als exklusiver Finanzberater von Zafin, Fasken Martineau DuMoulin LLP als Rechtsberater des Unternehmens.Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischen Pressemitteilung. Im Fall von Abweichungen gilt das englische Original: https://mb.cision.com/Main/2166/3926807/2598158.pdfAbout ZafinFounded in 2002, Zafin offers a SaaS product and pricing platform that simplifies core modernization for top banks worldwide. Its platform enables business users to work collaboratively to design and manage pricing, products, and packages, while technologists streamline core banking systems. With Zafin, banks accelerate time to market for new products and offers while lowering the cost of change and achieving tangible business and risk outcomes. The Zafin platform increases business agility while enabling personalized pricing and dynamic responses to evolving customer and market needs. Zafin is headquartered in Vancouver, Canada, with offices and customers around the globe, including ING, CIBC, HSBC, Wells Fargo, US Bank, Truist, PNC, and ANZ. For further information about Zafin, please visit www.zafin.com.Über Nordic CapitalNordic Capital ist ein führender Private-Equity-Investor, der sich auf ausgewählte Sektoren fokussiert und durch operative Verbesserungen und transformatives Wachstum stärkere, nachhaltige Unternehmen schafft. Dabei konzentriert sich Nordic Capital auf Regionen und Sektoren, in denen der Investor umfangreiche und langjährige Erfahrung hat: Gesundheitswesen, Technologie & Zahlungssysteme, Finanzdienstleistungen sowie Industrie- und Unternehmensdienstleistungen. Kernregion ist Europa, im Gesundheitswesen sowie im Bereich Technologie & Zahlungssysteme ist Nordic Capital weltweit aktiv. Seit Gründung im Jahr 1989 hat Nordic Capital 23 Milliarden Euro in 140 Beteiligungen investiert. Die jüngstenFonds sind Nordic Capital XI mit zugesagtem Kapital in Höhe von 9 Milliarden Euro und Nordic Capital Evolution mit 1,2 Milliarden Euro an zugesagtem Kapital, das hauptsächlich von internationalen institutionellen Anlegern wie Pensionsfonds bereitgestellt wird. Nordic Capital Advisors verfügt über Niederlassungen in Schweden, dem Vereinigten Königreich, den USA, Deutschland, Dänemark, Finnland, Norwegen und Südkorea. Weitere Informationen finden Sie auf www.nordiccapital.com."Nordic Capital" bezieht sich, je nach Kontext, auf einzelne oder alle Einheiten, Investmentvehikel, Strukturen und verbundene(n) Gesellschaften, die unter der Marke Nordic Capital firmieren. Die General Partners und/oder beauftragten Portfolio-Manager von Nordic Capitals Einheiten und Investmentvehikeln werden von mehreren nicht-diskretionären Untergesellschaften beraten, die einzeln oder gemeinsam als "Nordic Capital Advisors" bezeichnet werden.Pressekontakt:ZafinKontakt Deutschland:econNEWSnetworkCarsten HeerE-Mail: Carsten.Heer@econ-news.deKontakt InternationalBhavna WadhwaSVP, Global Marketing, ZafinTel: +1 289 962 0491E-Mail: bhavna.wadhwa@zafin.comNordic CapitalKatarina JanerudCommunications Manager, Nordic Capital AdvisorsTel: +46 8 440 50 50E-Mail: katarina.janerud@nordiccapital.comKontakt Deutschland:FGS GlobalE-Mail: nordiccapital@fgsglobal.comOriginal-Content von: Zafin, übermittelt durch news aktuell