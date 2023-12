Nordic Asia Investment 1987 AB Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Nordic Asia Investment liegt bei 73,17, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 57,87 und ergibt somit eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein bedeutender Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. In Bezug auf Nordic Asia Investment gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge in den sozialen Medien. Daher wird eine "Neutral"-Bewertung für die Analyse der Anleger-Stimmung abgegeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Nordic Asia Investment-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 4,76 SEK lag. Der letzte Schlusskurs von 3,51 SEK wird daher als negativ bewertet, ebenso wie der 50-Tages-Durchschnitt von 3,84 SEK. Beide erhalten ein "Schlecht"-Rating.

Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität im Internet zeigen eine mittlere Aktivität bezüglich Nordic Asia Investment. Die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie war in letzter Zeit kaum vorhanden, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.