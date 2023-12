Nordic Asia Investment 1987 AB Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Bei Nordic Asia Investment wird der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch für einen Zeitraum von 25 Tagen bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 71,43 Punkten, was darauf hinweist, dass die Nordic Asia Investment-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI für 25 Tage, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dieser Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Nordic Asia Investment derzeit bei 4,81 SEK. Da der Aktienkurs selbst bei 3,58 SEK gehandelt wird und damit einen Abstand von -25,57 Prozent aufweist, erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einstufung. Ähnlich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 3,9 SEK, was einer Differenz von -8,21 Prozent entspricht und somit ein weiteres "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der beiden Zeiträume als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Nordic Asia Investment festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen wurde in den sozialen Medien registriert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Auch die Stärke der Diskussion in Bezug auf die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Nordic Asia Investment daher für diese Stufe ein "Neutral"-Rating.

Schließlich zeigt sich in der Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Nordic Asia Investment eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt wird Nordic Asia Investment von der Redaktion für die Anlegerstimmung ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet.