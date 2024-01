Nordic American Tankers-Anleger wird’s freuen!

Derzeit weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nordic American Tankers einen Wert von 7 auf, was bedeutet, dass die Börse 7,8 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche werden für Nordic American Tankers 73 Prozent weniger gezahlt, was auf eine Unterbewertung des Unternehmens hinweist. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktie von Nordic American Tankers über einen längeren Zeitraum nur wenig Aktivität aufgewiesen hat. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Schlecht"-Einstufung. Ebenso zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Somit ergibt sich insgesamt die Einstufung "Schlecht" hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbilds der vergangenen Monate.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Energie" erzielte Nordic American Tankers im vergangenen Jahr eine Rendite von 53,74 Prozent. Dies liegt 14,31 Prozent über dem Durchschnitt von 39,43 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 39,43 Prozent, somit liegt Nordic American Tankers aktuell 14,31 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt bei 3,52 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,892 EUR deutlich darüber liegt (+10,57 Prozent Abweichung im Vergleich). Daher erhält Nordic American Tankers in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,86 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt (+0,83 Prozent). Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Nordic American Tankers auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.