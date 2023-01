Nordic American Tankers Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Nordic American Tankers, ein Unternehmen aus dem Markt "Lagerung und Transport von Öl und Gas", notiert aktuell (Stand 06:07 Uhr) mit 2.92 USD fast unverändert (-0.17 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Unsere Analysten haben Nordic American Tankers nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Nordic American Tankers wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Nordic American Tankers vor. Das Kursziel für die Aktie der Nordic American Tankers liegt im Mittel wiederum bei 4,5 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 2,92 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 54,11 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Nordic American Tankers insgesamt die Einschätzung "Buy".

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Nordic American Tankers investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch einen geringeren Ertrag in Höhe von 4,07 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Nordic American Tankers. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.