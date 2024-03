Nordic American Tankers Aktie: Was kann da noch kommen?

Die Stimmung unter Anlegern bezüglich Nordic American Tankers hat sich in den letzten Wochen verschlechtert. Laut Anleger-Sentiment- und Buzz-Analyse war die Diskussion um das Unternehmen überwiegend negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führte. Auch in den letzten Tagen dominierten negative Themen die Diskussionen, was die Einschätzung weiterhin beeinflusst.

Trotz einer leichten Verbesserung des Stimmungsbildes der Aktie in den letzten vier Wochen, wurde eine Reduktion der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Dies bedeutet, dass weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Nordic American Tankers daher auf dieser Stufe ebenfalls eine "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet das Unternehmen im Vergleich zur Branche Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch eine Dividendenrendite von 5,34 % aus, was 14,48 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 19,82 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 7, was bedeutet, dass die Börse 7,97 Euro für jeden Euro Gewinn von Nordic American Tankers zahlt. Dies ist 73 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 29. Aufgrund dessen wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält daher auf Grundlage des KGV eine "Gut"-Einstufung.