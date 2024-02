Nordic American Tankers Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Nordic American Tankers als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Nordic American Tankers-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 27,78, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 53,9, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Index.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nordic American Tankers mit einem Wert von 8,34 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", was darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 27,62, was einen Abstand von 70 Prozent ergibt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Analysten haben in den vergangenen 12 Monaten insgesamt positive Einschätzungen für die Nordic American Tankers abgegeben, wobei 1 Buy, 0 Neutral und 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Nordic American Tankers liegt bei 5,5 USD, was einer potenziellen Kurssteigerung von 28,5 Prozent entspricht. Dies führt zu einem Rating von "Gut" basierend auf der Analysten-Untersuchung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit neun Tagen, an denen die Diskussion von positiven Themen geprägt war, und vier Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. Allerdings wurde in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Nordic American Tankers diskutiert. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, basierend auf dem Anleger-Sentiment.