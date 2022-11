Nordic American Tankers Aktie: Endlich geschafft?

Weitere Suchergebnisse zu "Alphabet C":

Für die Aktie Nordic American Tankers aus dem Segment "Lagerung und Transport von Öl und Gas" wird an der heimatlichen Börse New York am 12.11.2022, 01:00 Uhr, ein Kurs von 3.28 USD geführt.

Unser Analystenteam hat Nordic American Tankers auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Nordic American Tankers 0 mal die Einschätzung buy, 2 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Hold". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Nordic American Tankers vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 3,28 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -23,78 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 2,5 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Sell"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Hold".

2. Dividende: Nordic American Tankers schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3 % und somit 4,06 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 7,06 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 10,47. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Nordic American Tankers zahlt die Börse 10,47 Euro. Dies sind 96 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 284,67. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

