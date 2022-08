Nordic American Tankers Aktie: Alles unter Kontrolle?

An der Börse New York notiert die Aktie Nordic American Tankers am 08.08.2022, 22:56 Uhr, mit dem Kurs von 2.54 USD. Die Aktie der Nordic American Tankers wird dem Segment "Lagerung und Transport von Öl und Gas" zugeordnet.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 10,47 und liegt mit 96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) von 290,23. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Nordic American Tankers auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Nordic American Tankers in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Sell"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Nordic American Tankers wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.

3. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Nordic American Tankers auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Nordic American Tankers in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Buy". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Nordic American Tankers hinsichtlich der Stimmung als "Buy" eingestuft werden muss.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Nordic American Tankers-Analyse vom 10.08. liefert die Antwort:

Wie wird sich Nordic American Tankers jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Nordic American Tankers-Analyse.

Nordic American Tankers: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...