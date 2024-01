Nordfyns Bank Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die technische Analyse der Nordfyns Bank zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 260,73 DKK liegt, während der Aktienkurs bei 274 DKK liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +5,09 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 267,4 DKK, wodurch die Aktie mit einem Abstand von +2,47 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Nordfyns Bank liegt bei 25, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet, was wiederum als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 42, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine klaren Veränderungen in der Kommunikation über Nordfyns Bank in den sozialen Medien. Die Aktie wird daher als "Neutral" bewertet, da die Intensität der Beiträge zu einer Aktie darauf hinweist, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da weder übermäßig positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen zu beobachten waren. Die Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Nordfyns Bank beschäftigt, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich aus der Analyse eine Gesamtbewertung der Nordfyns Bank als "Neutral".