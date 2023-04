Nordex – weniger dafür deutlich höhere Preise. Läutet Q1 erkennbare Margensteigerung ein?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nordex kämpft mit der Marge und muss ein schwaches 2022 verdauen. Und neben den angekündigten Preiserhöhungen im Kerngeschäft scheint das Management ein neues Geschäftsfeld identifiziert zu haben, von dem man sich hohe Gewinnbeiträge zu versprechen scheint – Wasserstoff gross gedacht.Aber auch wenn Zukunft wichtig ist, Erweiterung der Geschäftsbasis in „nahe Felder“ Sinn machen kann. Und die Voraussetzungen für Nordex nicht schlecht erscheinen, im H2-Projektgeschäft und möglicherweise auch in der Elektrolyseurfertigung (logischer Schritt 2 nach der geplanten Elektrolyseur-Entwicklungspartnerschaft) zu reüssieren, so muss man erstmal seine Hausaufgaben im Stammgeschäft machen: Zu viele margenschwache Aufträge, keine Weitergabe der gestiegenen Kosten an die Kunden und einige Sonderfaktoren (Cyberangriff, technologische Probleme – Stichwort Haltern) haben letztendlich zu Verlusten über mehrere Jahre geführt.

Nordex war mit den Verlusten nicht allein – Siemens Gamesa, Vesta und die anderen mussten ebenfalls lange Verluste verbuchen.

Trotz erklärter Zukunftsbranche, allein durch die geplante Wasserstoffwirtschaft nochmals extrem erhöhten Bedarf an Windenergieanlagen, schwächeln die Hersteller. Um diese Verlust-Spirale zu überwinden, hat Nordex die Probleme identifiziert, grossangelegte Kostensparprogramme – mit schmerzhaften Einschnitten für die Belegschaft – gestartet und die Verbesserung der Margen auf seine Fahnen geschrieben. Da Aufträge oftmals eine Vorlaufzeit von 1-2 Jahren haben, bevor sie zu bilanzwirksamen Auslieferungen führen, können erhöhte Verkaufspreise erst verzögert auf die GuV der Nordex wirken.

Q1 Auftragseingang bestätigt notwendige Margenfokussierung beim Nordex Management.

Die Nordex Group verzeichnete im ersten Quartal 2023 Auftragseingänge über 177 Windturbinen mit einer Gesamtleistung von 1.021 MW (Q1/2022: 1.165 MW). UND wesentlich für die Zielvorgaben: Der durchschnittliche Verkaufspreis in Euro je Megawatt Leistung (ASP) betrug EUR 0,90 Mio./MW und lag somit deutlich über dem Vorjahresquartal (Q1/2022: EUR 0,78 Mio./MW). Könnte als Hinweis gesehen werden, dass nur noch Aufträge „ins Buch genommen werden“, die zumindest gewisse Mindestmargen erreichen. Lieber weniger Aufträge zu auskömmlichen Preisen, als mehr Aufträge, die nur den Verlust des Konzerns erhöhen respektive potentiellen Break-Even weiter in die Zukunft schieben. Und nicht zufällig scheint die Auftragsherkunft auf den eher höherpreisigen Märkten gelegen zu haben: Die Nordex Group erhielt Bestellungen aus acht Ländern, die alle in Europa liegen. Die größten Einzelmärkte waren dabei Estland, Deutschland und Litauen.

“Im ersten Quartal des Jahres haben wir einen soliden Auftragseingang in unserem Kernmarkt Europa erhalten und stießen dabei vor allem im Baltikum auf eine gute Nachfrage. Das freut mich sehr, denn es zeigt, dass unsere Turbinen in verschiedenen geographischen Gebieten einen Beitrag zur sauberen Energieerzeugung liefern können“, sagt José Luis Blanco, Vorstandsvorsitzender (CEO) der Nordex Group.

Und langsam kommen die anstehenden Repowering-Aufträge bei Nordex an. In Deutschland ein riesiges Volumen neben den anstehenden Neubaumassnahmen.



