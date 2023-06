Nordex: Das wahre Kursziel bei 14,48 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Nordex-Aktie scheint nach Ansicht von Analysten unterbewertet zu sein. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 14,48 EUR und würde ein Potenzial von +36,35% eröffnen.

• Nordex: Aktuelle Entwicklung -3,01%

• Bankanalysten setzen das mittelfristige Kursziel auf 14,48 EUR

• Positive Einschätzung durch Guru-Rating mit Bewertung von 3,94

Am gestrigen Handelstag verlor die Nordex-Aktie an Wert und verbuchte eine negative Entwicklung von -3,01%. Insgesamt beträgt der Verlust in den letzten fünf Tagen -3,28%. Die Stimmung am Markt ist im Moment eher pessimistisch.

Allerdings sind sich die Bankanalysten einig darüber, dass die Aktie deutlich mehr wert ist. Im Durchschnitt schätzen sie das mittelfristige Kursziel auf 14,48 EUR. Sollten sie damit Recht behalten hätten Investoren ein Potenzial von +36 ,35%.

Einzelne Analysten teilen...